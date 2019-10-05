تراند اليوم : شاهد| مقلب "رامز جلال" في "أحمد حلمي" و"منى زكي"

أوقع الممثل المصري، رامز جلال، الذي اشتهر ببرامج المقالب، صديقيه الممثلين الزوجين أحمد حلمي ومنى زكي في مقلب، بعد أن ظلا يهربان من برامجه لسنوات.

وشارك رامز المقلب، عبر حسابه على تطليق "إنستجرام"، والذي يستخدم فيه صوت "الكلاكس"، أثناء لقائه بهما في جلسة خاصة، كان من ضمن حضورها أيضًا الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبد العزيز.

واستعان رامز، بصديقه أحمد السقا لكي يتعاون معه في تنفيذ المقلب في منى زكي.



يشار إلى أن أحمد حلمي يرفض تمامًا الظهور في برامج المقالب وكذلك زوجته منى زكي.

وعلق رامز على الفيديو، قائلاً: "اللي هايمشي بالعكس هانسمعه الكلاكس".

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يذكر أن رامز قدم آخر برامج المقالب في رمضان 2019 بعنوان "رامز في الشلال"، وعرض على شاشة "إم بي سي" السعودية، وصور في إندونيسيا.