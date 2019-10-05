تراند اليوم : فيديو| مذيع بـ"الجزيرة" يتسبب في طرد شقيقه من مصر ومنعه من دخول دول الخليج...

قال المطرب السوري مجد القاسم، إنه حذر أخاه فيصل القاسم المذيع بقناة "الجزيرة" القطرية من الهجوم على مصر، مضيفًا: "قلت له لو قربت من مصر يبقى إحنا مش إخوات".

وأضاف القاسم في مقابلة تليفزيونية، أن أخاه كان سببًا في منعه من الظهور في البرنامج والتليفزيون، وحدثت له مواقف كثيرة سيئة خلال الفترة من 1996 حتى عام 2001، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من دول الخليج لم يستطيع أن يسافر إليها بسبب أخيه، مقدم برنامج "الاتجاه المعاكس".

وأشار إلى أنه حدث مع أخيه نقاش مطول في عام 2007، وقال له: إن مصر خط أحمر فهي بلده التي عاش فيها فترة كبيرة من حياته، وحقق نجاحات وكون أسرة وأصدقاء، لافتًا إلى أنه منذ تلك الفترة لم يتحدث بالسوء عن مصر.

ولفت إلى أنه بعد ترحيله عن مصر في عام 2000 لمدة 3 أشهر وسفره إلى الأردن تدخل وزير الإعلام حينها صفوت الشريف، حتى يعود إلى مصر مجددًا.

وقال إن الشريف، تحدث معه وقتها، وقال له: إن مصر بلده وليس ذنبه أن أخيه فيصل القاسم يعمل في قناة الجزيرة، وعاد إلى مصر في اليوم التالي مباشرة، وقام بتقديم ألبوم "اسمع بقى"، وحقق شهرة كبيرة للغاية خاصة أغنية "غمض عنيك".



