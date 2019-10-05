تراند اليوم : تصريح جرئ..فنانة عربية تكشف سبب طلاقها:« برود في العلاقة»

كشفت الفنانة السورية نادين تحسين بيك، سبب طلاقها من زوجها الموسيقي وسيم الإمام، قائلةً:"اخترنا أن نكون أصدقاء أكثر من زوجين وهذا هو الأنسب إلينا واتفقنا على الانفصال بعد أن صار هناك برود كتير في علاقتنا".
وأضافت:"هو محترم وراقي ولكن الانفصال كان اقتراحًا في البداية والحياة صارت روتينية وأنا من وضعت حدًا لهذا البرود فاقترحت الانفصال ووصلنا لهذه النتيجة".
ومن ناحية أخرى، تحدثت نادين عن تفاصيل خلافها مع وزميلتها الممثلة السورية شكران مرتجى، مشيرةً إلى أن الامر حصل بينما كانتا في تصوير مشاهد أحد أعمالهما.
وقالت:"حاولت الحديث معها بطريقة جدية بعدما اعترضت على أدائي فغضبت وبعد انتهاء التصوير ذهبت للسلام عليها وتقبيلها فرفضت وهو ما جعلني أبكي وأغادر المكان، ولكن بعدها جاءت للحديث معي ومرّ الخلاف".
ومن الأمور التي كشفتها نادين أيضاً وذلك خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "لأكلناها" الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور، أن والدها كان صارماً جداً، لافتةً إلى أن ابنتها لمارا حاليًا متمردة وقالت: "الله بعتلي ياها عقاب لألي عشان أنا كنت معذبة أهلي جاية تاخد بطار أهلي فيني".