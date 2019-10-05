تعرف على موعد حفل أنغام ووائل جسار في الكويت

تستعد المطربة أنغام، لاحياء حفلاً غنائياً ضخمًا في دولة الكويت بفندق الجميرا، وذلك بصحبة المطرب وائل جسار، مساء يوم الخميس الموافق 14

نوفمبر من الشهر المقبل.

ومن المقرر ان يقدم الثنائي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم القديمة

والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

ويذكر ان كانت طرحت أنغام مؤخرا ألبومها "حالة خاصة جدًا" ، ويضم الألبوم 14 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا.