بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالأردن

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ضخمًا بمدينة العقبة الساحلية بالأردن، مساء أمس، الجمعة، وذلك بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.
ويشار إلى أنه كان قدم الهضبة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبةالمسرح.
ويذكر أن كان أحيا المطرب عمرو دياب مؤخرا حفلًا في مدينة الجونة وسط حضور نخبة من نجوم الفن على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
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