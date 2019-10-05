تعرف على فعاليات ثانِ أيام مهرجان الساقية المسرحي في دورته الـ 17

تقام مساء اليوم، السبت، ثانِ أيام فعاليات مهرجان الساقية المسرحى فى دورته السابعة عشر، والذي من المقرر أن يستمر حتى 8 أكتوبر الجاري، تعرض المسرحيات بقاعتى الحكمة والكلمة، يشترك في المهرجان أكثر من 10 عروض مسرحية تقدمها فرق مستقلة.

ومن المقررر أن تبدأ في

تمام الساعة السادسة مساءً عرض "الواغش" لفرقة التحفجية، تأليف رأفت الدويري، إخراج محمد منصور، وذلك بقاعة الحكمة وسعر التذكرة 40 جنيها.

بينما في الساعة السابعة مساءً تقدم فرقة يوتوبيا العرض المسرحي "خارميدس"، معالجة درامية منال

مغربى عن مسرحية المزاد للكاتب ميخائيل رومان، إخراج محمد حافظ، وذلك بقاعة الكلمة سعر التذكرة 40 جنيها.

وفي الثامنة مساءً تقدم فرقة الصحبجية العرض المسرحي "حلم" تأليف أمانى عبدالرحمن، إخراج أيمن وزيري، وذلك بقاعة الحكمة وسعر التذكرة 40 جنيها.

بدأ مهرجان الساقية المسرحي الأول عام 2003، إيمانا من إدارة الساقية بأهمية دور المسرح وتأكيدا علي دوره بين الفنون.