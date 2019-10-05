الليلة.. أميرة البيلي تحيي حفلًا شعريًّا بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوى لأول مرة حفلًا شعريًّا للشاعرة الشابة أميرة البيلي، مساء اليوم، السبت، على مسرح قاعة النهر الساعة السادسة

مساءً.

يذكر أن أميرة البيلى من مواليد الإسكندرية، استمرت في تطوير أسلوبها في الكتابة والإلقاء

وتميزت في الفترة الأخيرة بأسلوبها الخاص واستطاعت أن تصل لقلوب الناس وحققت رد فعل كبير وقد حققت قاعدة جماهيرية كبيرة عن طريق القصائد المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعى.