"٣ دقات" فيلم مصرى يحصل على شهادة تكريم من الهند

حصل الفيلم المصري القصير "٣ دقات" على شهادة تكريم من مهرجان Cine Vision International Short Film Festival السينمائى الدولى للأفلام القصيرة بدورته السابعة بولاية تجاركاند في الهند. وشارك الفيلم في المهرجان مع أفلام عدة دول أخرى من الهند ونيجيريا وأوكرانيا، سيناريو تامر عرفات ومروة عمارة وإخراج أحمد قرمد وبطولة حسن الكيلانى ومروة عمارة وأميرة زايد وإبراهيم القاضى وعماد يسرى وأيمن شاهين وأحمد الرفاعي ومحمد رزق ومحمد ثابت وشيرين الشاعر بروديوسر أيمن شاهين موسيقى شريف الوسيمى مونتاج أحمد عادل. تامر عرفات ومروة عمارة وإخراج أحمد قرمد وبطولة حسن الكيلانى ومروة عمارة وأميرة زايد وإبراهيم القاضى وعماد يسرى وأيمن شاهين وأحمد الرفاعي ومحمد رزق ومحمد ثابت وشيرين الشاعر بروديوسر أيمن شاهين موسيقى شريف الوسيمى مونتاج أحمد عادل. وذلك بعد مشاركته في ملتقى المحاولة بقصر السينما بجاردن سيتى وتمثيل مصر دوليًا في عدة مهرجانات منها مهرجان أماكولا السينمائى الدولى في دورته الثانية عشر بدولة أوغندا ومهرجان Safe Community International Film festival في دورته الثالثة بمدينة مشهد بإيران ومهرجان غامبيا السينمائي الدولي بدورته الرابعة بجمهورية غامبيا.

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