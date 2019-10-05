تراند اليوم : بالصور.. الهضبة يشعل حفل غنائي بالأردن

أحيا المطرب عمرو دياب حفلا بمدينة العقبة الساحلية بالأردن وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته سواء الحديثة أو القديمة وسط تفاعل جماهيري كبير من قبل الآلاف الذين احتشدوا قبل الحفل بساعات.

وكانت وسائل الإعلام الاردنية قد أكدت أن نسبة الاشغالات الفندقية بخليج العقبة قد زادت بنسبة ٩٥‰ خلال اليومين الماضيين تزامنا مع الحفل.

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يذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح أحدث ألبوماته “أنا غير” خلال الفترة القادمة ، حيث طرح منه حتى الآن خمس أغنيات هي، “أنا غير”، و”بحبه” ، و”يوم تلات”، و”تحيرك”، و”متغير”.

كان قد طرح المستشار تركي آل الشيخ عبر قناته على Youtube، أغنية جديدة من كلماته وغناء الفنان عمرو دياب، حملت اسم “أنا بعشقك يا مصر”.

الأغنية حملت إهداء في بدايتها وهو “من تركي آل الشيخ إلى شعب مصر الحبيب”، وهي من ألحان روزام، فيما صمم محمود الحسن فيديو الأغنية، التي تتحدث كلماتها عن حب مصر.