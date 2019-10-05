تراند اليوم : القنوات الأجنبية جاية تشتغل ببرامج لايف في الشرق الاوسط

أعلنت مجموعة شبكات فوكس عن إطلاق أحدث عروض الشيف العالمي جيمي أوليفر “وصفات جيمي أوليفر للأطباق النباتية” حصريًا لمشاهدي الشرق الأوسط على شبكة فوكس لايف، حيث يخوض أوليفر مغامرات عديدة في بلدان مختلفة بينما يقدم للمشاهدين أفضل وصفات الطعام النباتي الصحي.

يُبث “وصفات جيمي أوليفر للأطباق النباتية” للمرة الأولى يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت السعودية ويصطحب أوليفر المُشاهدين من خلاله في جولة طهي رائعة حول العالم حيث يُقدم الأطباق النباتية الشهية بنكهة محلية للبلد التي يزورها، فضلًا عن تقديم وصفات الطعام الصحي على طريقة جيمي الشهيرة.

يتكون البرنامج من ست حلقات ويشهد زيارة جيمي أوليفر إلى الشرق الأوسط حيث يتجول في بيت لحم والقدس مستكشفًا الطعام العربي الشهي الذي يُلهمه تقديم وجبات نباتية صحية مُذهلة طُبخت بمكونات عربية محلية، كما يزور أوليفر دلهي وجودبور في الهند لاكتشاف الأطباق الهندية المُميزة.

يأتي العرض ليتماشى مع الاتجاه العالمي المُتنامي والذي يُشجع العالم على اتباع نظام غذائي صحي قائم على النباتية، وينصح “وصفات جيمي أوليفر للأطباق النباتية” المشاهدين من آكلي اللحوم والنباتيين على حد سواء على وضع الخضروات في مقدمة نظامهم الغذائي.

تحدث أوليفر عن برنامجه الجديد موضحًا انه لا يستهدف النباتيين فقط بل هو يُشجع الجميع على تجربة المزيد من الأطعمة النباتية واتباع نظام غذائي صحي يرضي جميع الأذواق عن طريق وصفاته المستوحاة من رحلاته ومغامراته حول العالم.