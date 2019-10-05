شاهد.. احلام بإطلالة ساحرة بالابيض!

كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 01:55 مساءً - خطفت الفنانة الاماراتية احلام الانظار بإطلالتها التي تميزت باللون الابيض وذلك من كواليس حفل زفاف في البحرين.

ونشرت احلام مقطع فديو استعرضت فيه اطلالتها عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: “فيديوا تحضيرات التصوير لحفل الزفاف اليوم في مملكه البحرين الحبيبه من زواج الجميله هيا وسلمان ال خليفه الكرام شكراً لدعوتهم الكريمه تشرفت بهم وجودي بين الاسر الكريمه تشريف

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