بأغنية جديدة .. شعبان عبد الرحيم يهاجم قناة الجزيرة : ” الخبث والخبائث “

كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 01:55 مساءً - طرح الفنان المصري ” شعبان عبد الرحيم ” أغنية جديدة يهاجم فيها قناة الجزيرة القطرية بسبب ما تقوم به من تحريض ضد مصر ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة عنها وإنها منبع الخيانة والإرهاب على حد قوله .

الأغنية من كلمات الشاعر ” إسلام خليل ” والتي شارك في الغناء بها إلى جانب شعبان عبد الرحيم ك ” ديو ” .

وجاء من ضمن كلماتها : “الخبث والخبائث هو قناة الجزيرة .. شيطان على هيئة شاشة شر وبلاويها كتيرة .. جزيرة السهوكة جزيرة السبوبة .. كلها أخبار فبركة وفيديوهات مضروبة ” .

يذكر أن شعبان عبد الرحيم كان قد طرح الشهر الماضي أغنية أيضا يدافع فيها عن الجيش المصري والمؤسسات المصرية ويهاجم محمد على بعد خروجه بمقاطع فيديو تهاجم الجيش المصري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

والتي كانت تحمل إسم ” الشعب وجيشه إيد واحدة بجد بجد ” .