بعد صورتها مع الامير تميم.. علا الفارس مع الشيخة موزة: “من أهم الرائدات و الملهمات”

كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 01:55 مساءً - نشرت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها مع الشيخة موزة بنت ناصر والدة امير قطر.

وعلقت علا الفارس على الصورة قائلة: “الشيخة موزا واحده من أهم الرائدات و الملهمات …ممن اعتز بهن في عالمنا العربي ” موضحة ان الصورة التقطت في استاد خليفة الدولي.