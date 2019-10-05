كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 01:55 مساءً - نشرت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها مع الشيخة موزة بنت ناصر والدة امير قطر.
وعلقت علا الفارس على الصورة قائلة: “الشيخة موزا واحده من أهم الرائدات و الملهمات …ممن اعتز بهن في عالمنا العربي ” موضحة ان الصورة التقطت في استاد خليفة الدولي.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد صورتها مع الامير تميم.. علا الفارس مع الشيخة موزة: “من أهم الرائدات و الملهمات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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