شاهد .. أحدث ظهور لإبنة الإعلامية ريا أبي راشد

كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 01:55 مساءً - نشرت الإعلامية ” ريا أبي راشد ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مع ابنتها ” لولا ” . وظهرت ريا أبي راشد وهي ترتدي فستانا أسود طويل وتلعب مع ابنتها لولا لعبة ‏الاختفاء . كما ظهرت ابنتها لولا وهي تختفي في الفستان .. وأخذت ريا تمازحها وتبحث عنها متسائلة : ” أين لولا ؟ لا ‏أراها هل هي هنا أم هناك ؟ ” . Advertisements وكتبت ريا أبي راشد في تعليقها على الصورة قائلة : ” الهالوين بدري شوية ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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