كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 01:55 مساءً - خرجت الممثلة الكويتية ” نورة العميري ” في الأيام الماضية بتصريحات مثيرة للجدل في ردها على المنتقدين لها حيث قالت أن القميص الذي ترتديه أغلى من صالة منزل المنتقدين .
مما دفع الممثل الكويتي ” عبد الله بهمن ” إلى الرد على ذلك من خلال مقطع فيديو تداولته عددا من الحسابات على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” .
وقال عبد الله بهمن : ” لما قميصك يكون أغلى من صالة بيتنا ما يعني إنك إنسانة زين بس مصيبة لما قميصك يصير أغلى شيء فيكي وعقلك وأخلاقك أرخص شيء فيكي ” .
وتابع : ” تجار المخدرات يلبسون أغلى لبس وأغلى الساعات وأوطى الناس يلبسون أغلى اللبس وأغلى الساعات ما لها علاقة وبالمقابل في ناس زينة وتلبس الأمور هذي ” .
واختتم عبد الله بهمن حديثه برسالة شديدة اللهجة قائلا : ” ما تقولي إن قميصك أغلى من صالة بيتكم يعني أقدر أقول إني قادر أشتري الدور الأول ببيتكم وأسوي قهوة وتشتغلون تبعي بس عيب ما يصير أقول هذا الكلام ما ينقال ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ” قميصي أغلى من بيتكم ” .. عبد الله بهمن يرد على نورة العميري : ” قادر أشتري الدور الأول ببيتكم وأسوي قهوة وتشتغلون تبعي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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