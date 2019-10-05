شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل المصري رامز جلال ينفذ مقلباً في عدد من زملائه بالوسط الفني والان مع التفاصيل

نفّذ الممثل المصري رامز جلال مقلباً في عدد من زملائه بالوسط الفني؛ من بينهم أحمد حلمي وأحمد السقا وياسمين عبدالعزيز ومنى زكي. جلال البالغ من العمر 46 عاماً والذي اكتسب شهرته الأكبر عبر تقديم برامج المقالب خلال شهر رمضان نشر فيديو عبر حسابه بموقع "أنستقرام" للمقالب التي أوقع فيها أصدقاءه. Advertisements وخدع جلال ضحاياه هذه المرة برغبته في التقاط صورة سيلفي معهم ثم استخدم لعبة تصدر صوتاً مرتفعاً في آذانهم. كما شارك أحمد السقا (46 عاماً) في المقلب؛ إذ نفّذه في كل من منى زكي زوجة أحمد حلمي وياسمين عبدالعزيز. آخر برامج رامز على الشاشة حمل اسم "رامز في الشلال" وتعتمد فكرته على استضافة مشاهير الفن والرياضة في إندونيسيا، ليجد الضيف حياته مهددة في مياه شلال ومواجهة حيوان الغوريلا، كما عُرِض له في موسم عيد الفطر فيلم "سبع البرمبة".

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