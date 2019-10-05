رامز جلال ينفذ مقلبا في 4 ممثلين بينهم السقا وحلمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفّذ الممثل المصري رامز جلال مقلباً في عدد من زملائه بالوسط الفني؛ من بينهم أحمد حلمي وأحمد السقا وياسمين عبدالعزيز ومنى زكي. جلال البالغ من العمر 46 عاماً والذي اكتسب شهرته الأكبر عبر تقديم برامج المقالب خلال شهر رمضان نشر فيديو عبر حسابه بموقع "أنستقرام" للمقالب التي أوقع فيها أصدقاءه. وخدع جلال ضحاياه هذه المرة برغبته في التقاط صورة سيلفي معهم ثم استخدم لعبة تصدر صوتاً مرتفعاً في آذانهم. Advertisements كما شارك أحمد السقا (46 عاماً) في المقلب؛ إذ نفّذه في كل من منى زكي زوجة أحمد حلمي وياسمين عبدالعزيز. آخر برامج رامز على الشاشة حمل اسم "رامز في الشلال" وتعتمد فكرته على استضافة مشاهير الفن والرياضة في إندونيسيا، ليجد الضيف حياته مهددة في مياه شلال ومواجهة حيوان الغوريلا، كما عُرِض له في موسم عيد الفطر فيلم "سبع البرمبة".



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