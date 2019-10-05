عشاق "أمير الغناء" المكسيكي يودعونه

استطاعت أخيرا عائلة المغني المكسيكي الشهير خوسيه خوسيه ومحبوه من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه بعد توصل أولاده إلى تسوية وتحديد مكان جثته.

وباع خوسيه خوسيه أكثر من 120 مليون أسطوانة خلال مسيرته التي امتدت إلى 55 عاما، وكانت الكثير من أغانيه تعزي القلوب المحطمة.

وأقيمت مراسم تكريم لخوسيه رومولو سوسا أورتيز الذي توفي، السبت الماضي، عن 71 عاما، في جنوب شرق ميامي في فلوريدا، ولم يكشف المنظمون بعد عن تفاصيل مراسم التكريم الأخرى التي ستقام في وقت لاحق بعد ظهر السبت لـ"أمير الغناء".

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وبعد وفاة المغني في أحد مستشفيات ميامي، نشب خلاف عائلي جدير بالمسلسلات المكسيكية، فقد توجه ابنه خوسيه جويل وابنته ماريسول إلى الولايات المتحدة وطلبا من أختهما غير الشقيقة ساريتا رؤية والدهما من دون جدوى.

وبفضل وساطة لقنصل المكسيك، اتفق الثلاثة في نهاية المطاف، الثلاثاء، على إقامة مراسم تكريم لوالدهم، الجمعة، في ميامي ومن ثم نقل الجثمان إلى مكسيكو، مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء مراسم أخرى، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية المكسيكية.

وقالت قناة "يونيفيجن" التلفزيونية الناطقة باللغة الإسبانية إن ابنه خوسيه جويل وابنته ماريسول سوسا المقيمين في المكسيك سيحضران المراسم.

وذكرت محطة "تيليموندو" أن فنانين من أمريكا اللاتينية من بينهم خوسيه لويس رودريجيز وريكاردو مونتانير وأولجا تانون سيحضرون أيضا.