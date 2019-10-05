مارتن سكورسيزي يصدم هوليوود: أفلام مارفل "ليست سينما"

اعتبر المخرج مارتن سكورسيزي، الحاصل على جائزة أوسكار، أن الأفلام التي تتناول قصص أبطال خارقين مثل التي تنتجها استوديوهات مارفل "ليست سينما".

وقال المخرج لمجلة "إمباير" البريطانية عن أفلام "مارفل": "أنا لا أشاهدها، حاولت ذلك لكنني وجدت أنها ليست أفلاما سينمائية".

وأضاف سكورسيزي، الذي أطلق أخيرا فيلم "ذي آيريشمان": "بصراحة أراها، بغض النظر عن الجهد المبذول فيها أقرب إلى المتنزهات الترفيهية".

Advertisements

وتابع: "ليست السينما التي يحاول من خلالها أشخاص نقل تجارب نفسية وعاطفية إلى أشخاص آخرين".

وأثارت تعليقات المخرج الذي صنع أفلاما باتت من كلاسيكيات السينما مثل "تاكسي درايفر" و"رايجينج بول" و"كازينو"، صدمة في هوليوود، حيث تحظى تلك الأعمال بشعبية كبيرة.

وقال جايمس غان مخرج "جارديان أوف ذي جالاكسي"، عبر تويتر: "مارتن سكورسيزي هو من بين المخرجين المفضلين لدي، لقد شعرت بالغضب عندما انتقد الجمهور (ذي لاست تمبتايشن أوف كرايست)، الذي أخرجه سكورسيزي من دون رؤية الفيلم".

وأضاف: "أشعر بالحزن لأنه يحكم الآن على أفلامي بالطريقة نفسها".

أما كاتب السيناريو في سلسلة "دكتور ستراينج" روبرت كارجيل فكتب: "أي شخص يعتقد أن مارفل تحاول فقط تنظيم جولات في متنزهات هو ظالم وساخر"، مضيفا: "هذا الأمر يلغي فكرة أن السينما قد تكون في متناول الجميع وأن بإمكانها أن تأسر خيال أطفال في الثامنة من العمر".