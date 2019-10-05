خاص – فارس كرم وفارس اسكندر معًا بعد غياب وبصراحة يكشف التفاصيل

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Oct 05, 2019
يُتابع النجم اللبناني فارس كرم، تحضيرات ألبومه القادم من إنتاج شركة روتانا، حيث يتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين أمثال سليم سلامة، فضل سليمان، عمر صباغ، فارس اسكندر وغيرهم.
وقد تواجد “كرم” في الساعات الماضية في استديو الموزع عمر صباغ برفقة الشاعر والملحن فارس اسكندر الذي كشف في حديث مع موقع “الخليج 365” أنه وبعد غياب التعاون مع “فارس كرم” حيث أن آخر عمل جمعهما “نسونجي” عام 2007، عادا للتعاون من جديد مع بعضهما بأربع اغنيات وربما يزيد العدد لاحقاً.
وشدد “اسكندر” أن بعد النجاح الذي حققه مع “كرم” في السابق يعودان من جديد سوياً الى الساحة الفنية والتحضيرات حالياً قوية جداً وقال: “انشالله تكون العودة اقوى من ايام زمان فالعناوين بحد ذاتها هيتات وانشالله النجاح يكون حليفنا”. كما أن الاغنيات ستكون نقلة نوعية لهما وان يحب الجمهور الذي سيقدمانه.
وأكد “اسكندر” ان العمل بدأ فعلياً في استديو عمر صباغ من خلال التوزيع والتنفيذ ومن المتوقع أن يضع فارس كرم صوته على الاغنيات الجديدة خلال اسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير.
أخر اعمال فارس كرم ألبوم 44:36 تضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً. ولا شك في أن الاغنيات التي ستجمعه مع فارس اسكندر سيكون لها وقعها الخاص لأن الاخير معروف بكلمته الجريئة والواقعية والتي تترك أثراً مباشراً على الجمهور.
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