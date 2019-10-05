ستيفاني صليبا عن مسلسلها مع معتصم النهار: أسعى لتكوين ثنائية بنكهة خاصة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما خاض السّباق الرمضاني الماضي بمسلسل "خمسة ونص"، يطل الفنان السّوري معتصم النهار في رمضان 2020 بمسلسل "من الآخر" إنتاج شركة "الصّباح إخوان".

وستكون الثنائية بينه وبين النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا، ويعمل على كتابة المسلسل الكاتب إياد أبو الشامات ويخرجه شارل شلالا في أول تعاون بينهما.

وأكدت صليبا في حوار لها مع إحدى المجلات، أنها لا تسعى لأن تُنسي الجمهور ثنائية معتصم النهار مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خلال ‏مسلسل "خمسة ونص"، ولكنها تسعى لتكوين ثنائي جديد، له طعم ونكهة ‏خاصة؛ لأن الهدف ليس إلغاء الثنائيات الناجحة، ولكن صنع ثنائيات جديدة تحظى بحب الناس، لذلك فهي تتمنى ‏أن يحب الجمهور دورها القادم مع معتصم النهار، كما أحبوا ثنائيته مع نادين.‏