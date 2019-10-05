رسائل نادين نجيم الغامضة.. من تقصد بها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذُ إعلان طلاقها، قامت النجمة اللبنانية نادين نجيم، بالكثير من الأمور بعضها لاقى استغرابًا واسعًا وفُسر على أنه رسائل غامضة تريدها أن تصل إلى أحدٍ ما.

وكعادةِ غالبية السيدات في الأزمات في عالمنا العربي، قامت نادين بمشاركة متابعيها عبر إنستغرام بمقطع فيديو من داخل صالون التجميل، في خطوةٍ أولية بتغيير اللوك؛ إذ اختارت تغيير لون شعرها، وظهرت من دون مكياج.

ولكن ليس ذلك ما أحدث ضجةً أو أثار التساؤلات، بل ما أثارها هو نشرها لبعض الرسائل عبر خاصية الـ "ستوري"؛ إذ نشرت في إحداها:"انهوا علاقاتكم بسلام من دون فعل شيء قبيح، احترموا الأيام التي جمعتكم معًا وتلك الذكريات، كونوا لطفاء ومسالمين حتى النهاية.

ونشرت في منشور آخر: "في علاقاتنا مع الناس يجب أن ندرك ثلاثة أمور أن هناك أشياء نقولها لكل الناس، وأشياء نقولها لبعض الناس، وأشياء لا نقولها لأحد".

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فيما نشرت قبل ذلك منشورًا آخر يتحدث عن الظلم قالت فيه: "اصبر على من ظلمك ولا تدعو عليه فإن ظلمه أسرع من دعائك عليه"؛ ما أثار حيرة متابعيها بهذه المنشورات لتزيد من وضع علامات الاستفهام حول حياتها، حتى أنها باتت تنشر صور أطفالها بكثرة بعد أن كانت تصر على إخفائهم عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيدٍ آخر أطلت نجيم عبر إنستغرام للحديث عن عملها الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، وعبّرت من خلاله عن اشتياقها للجمهور، معلنةً أنها عادت للعمل والتحضير للمسلسل الجديد، لكنها لم تبدأ بالتصوير حتى الآن.