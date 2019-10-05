متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد السيد إسماعيل أوزدمير، والد الشيف التركي الشهير بوراك، أنّه كان يعارض بداية استخدام ابنه الشيف بوراك السوشال ميديا للترويج سواء للمطعم الذي يملكه أو للأطعمة التي يطهوها، إلا أنّه على مرّ الأيام اقتنع بالفكرة نظرًا لنسب المشاهدة التي كانت تحصدها فيديوهاته.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع إسماعيل أوزدمير؛ إذ تحدث عن مختلف الأمور المتعلقة بحياة ابنه الشيف بوراك الذي حظي بجماهيريةٍ كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر والد الشيف بوراك أوزدمير: ابني ينام في المطبخ..ولا يسمح لوالدته بالطبخ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.