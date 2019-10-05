والد الشيف بوراك أوزدمير: ابني ينام في المطبخ..ولا يسمح لوالدته بالطبخ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد السيد إسماعيل أوزدمير، والد الشيف التركي الشهير بوراك، أنّه كان يعارض بداية استخدام ابنه الشيف بوراك السوشال ميديا للترويج سواء للمطعم الذي يملكه أو للأطعمة التي يطهوها، إلا أنّه على مرّ الأيام اقتنع بالفكرة نظرًا لنسب المشاهدة التي كانت تحصدها فيديوهاته.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع إسماعيل أوزدمير؛ إذ تحدث عن مختلف الأمور المتعلقة بحياة ابنه الشيف بوراك الذي حظي بجماهيريةٍ كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.