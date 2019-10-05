محيى إسماعيل عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية السينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط النجم الكبير محيى إسماعيل لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الدورة الـ 35 والمقرر انطلاقها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبرالجاري.

النجم محيى إسماعيل يعد أحد أهم النجوم العرب الذين يقدمون الأدوار الصعبة المركبة وتجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصًا في هذه الأدوار الصعبة والمُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد وملك السيكودراما في مصر وقدم مؤخرًا شخصية من الشخصيات المحورية في فيلمه "الكنز" الذي كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال وهي شخصية "الكاهن" وقد تألق قيصر السينما في الفيلم الذي تم عرضه علي جزأين والذي جمع عدد من النجوم منهم محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري وسوسن بدر وأحمد رزق .

ويذكر أن الفنان محيى إسماعيل درس فى كلية الآداب قسم الفلسفة والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية وعمل بالمسرح القومى وهو مؤسس مسرح المائة كرسى التجريبى بالمركز الثقافى التشيكى عام ‏‏1969 وجسد من قبل شخصيات مثل نابليون فى مسلسل "الأبطال" والقائد الإسرائيلى عساف ياجورى فى فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى" وتقمص شخصية الرئيس الراحل معمر القذافى وقابله بها وكان سيقدم حياته فى فيلم لكن تأجل المشروع بعد وفاة الرئيس الراحل القائد معمر القذافى وعرضت عليه بعدها جهات إنتاجية عديدة تقديم الشخصية بتوجهاتها التى تحمل سخرية وإساءة للقذافي لكنه رفض إخلاصًا لهذا الزعيم الراحل الذى قابله وجلس معه فى يوم من الأيام.

الفنان محيى إسماعيل نال من قبل الكثير من الجوائز من أبرزها جائزة جمعية كتاب ونقاد السينما في مصر 1975م، وجائزة أحسن ممثل سينمائي عن فيلم (الأخوة الأعداء) من وزارة الثقافة في نفس العام، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم "إعدام طالب ثانوي" 1982م، بالإضافة إلى جائزة الإبداع السينمائى من الجاليات العربية بنيويورك 2003م وإلى جانب التمثيل أثبت أنه أديب ومبدع من خلال مجموعة من الروايات، كان أشهرها على الإطلاق رواية "المخبول" التي تم ترجمتها إلى عدد من اللغات الأجنبية، كما أثنى عليها العالم المصرى الراحل "أحمد زويل" الذي قال عنها "رواية تستحق الاهتمام".