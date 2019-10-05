شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قبلاوي يفتتح سوق ومنتدي مهرجان مالمو للسينما العربية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المخرج محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية سوق ومنتدى المهرجان، وهو منصة فريدة من نوعها لصناعات السينما في الشمال الأوروبي والعالم العربي، وتهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك، وفرص التوزيع يجمع المنتدى بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين في الندوات وورش العمل والحوارات النقاشية.

فيما عقد مهرجان مالمو للسينما العربية جلسة نقاش أدارها الناقد المصري أحمد شوقي، حيث حدث فيها طارق بن شعبان وسليم بن شيخ حول تاريخ السينما التونسية عندما قدم المخرج عمارالخليفي فيلم "الفجر" عام 1966 ليكون أول فيلم روائي تونسي طويل، ومقارنة ذلك الوقت باليوم وبعد 53 عامًا صارت فيه السينما التونسية حاضرة في كافة المهرجانات الدولية بصورة ملفتة، وصارت هي الصناعة العربية الأبرز والأكثر استدامة في تقديم مواهب واعدة وأفلام متميزة باستمرار ودون توقف، حيث تتناول الجلسة السينما بين ماضي حديث نسبيًا وحاضر مزدهر ومستقبل يستحق الرهان عليه.

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وشهد المهرجان عرض فيلم "فى عينيا" في ليلة الافتتاح من إخراج نجيب بلقاضى وإنتاج عماد مرزوق وبطولة نضال السعدي وإدريس خروبي وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسي يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته.