شكرا لقرائتكم خبر عن مينا عطا يصور في لبنان أغاني "قشطة وعسل" و "وقفت الدنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرالمطرب مينا عطا الأسبوع الماضي إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتصوير كليبات جديدة، الأولى تحمل اسم "قشطة وعسل" وهى من كلمات وألحان وتوزيع الموسيقى محمد شفيق.



مينا عطا

أما الأغنية الثانية بعنوان "وقفت الدنى" باللهجة اللبنانية، من كلمات طارق درويش، وألحان وتوزيع محمد شفيق، ويتولى إخراج الأغاني المخرج اللبنانى سامى بساط، ومن المقرر طرح الكليبات على فترات متباعدة على يوتيوب.

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مينا عطا

كما شارك مينا مع محمد شاهين مؤخرا فى احتفالية المصريين أمام المنصة بمدينة نصرالجمعة قبل الماضية، لدعم الدولة المصرية، ورفض دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى.

من ناحية أخرى يقدم مينا عطا مع رنا سماحة برنامج "باب الغنا" يذاع على راديو "9090"، ويقوم باستضافة نجوم الغناء.

يذكرأن آخر أعمال مينا عطا هى كليب بعنوان "عنقود العنب" على "يوتيوب"، الكليب من كلمات أحمد راشد وألحان محمد رحيم وتوزيع كريم عبد الوهاب ومحمد رحيم ومن إخراج نبيل مكاوى ومرقس عادل.