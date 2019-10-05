شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "الفارس والأميرة"و"يوم الدين" بقسم العروض الخاصة بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد قسم العروض الخاصة بمهرجان مالمو للسينما العربية والذي انطلقت فعالياته أمس الجمعة ويستمر حتي 8 أكتوبر الجاري، عرض الفيلم المصري "الفارس والأميرة "، وهو فيلم الكارتون المستوحي من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقررترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبوالأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.

ويضم الفيلم أصوات محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سميرغانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين وهو العمل الذي يعرض بمهرجان الجونة في دورته المقبلة قبل عرضه بمالمو.

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يشارك "يوم الدين" هو الاخر في قسم العروض الخاصة، والفيلم شارك من قبل في مهرجان "الجونة" من إخراج أبو بكر شوقي، وتدور أحداثه حول بشاي، وهو رجل شُفى من مرض الجذام ولكنه ما زال يحمل آثاربجسده ووصمته، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها يوماً.

بعد وفاة زوجته، يقرر بشاي أن ينطلق في رحلة في قلب مصر بحثاً عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب، وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء.