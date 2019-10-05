فيديو| شيكو يحكي قصة "خناقته" بسبب "سكالوب".. كيف تدخل "النقيب" لحلها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال هشام ماجد، إنه يحرص على السفر هو وصديقه شيكو عند كتابة أي عمل فني، وذلك في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، وتحدث شيكو خلال الحلقة عن مشكلة تعرض لها خلال تواجده في أحد فنادق الإسكندرية، إذ قام بسبّ أحد المسؤولين هناك بسبب تأخر وصول الطعام الذي طلبه "سكالوب ومكرونة"، الأمر الذي أدى لتدخل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد تصاعد الأمر بين شيكو وإدارة الفندق.

وتابع هشام ماجد: بحب أسافر اسكندرية أنا وشيكو عند كتابة فيلم أو مسلسل، ونحجز فندق وناخد أوضة كبيرة لشيكو وأنا والمؤلف في أوضة تانية، وكنا قاعدين نشتغل في أوضة شيكو، وجعنا"، ليكمل شيكو "حاولت اطلب أكل من بره الفندق وكانت الساعة 11 ونص، فإدارة الفندق رفضت دخول الأكل، لأن عندهم تعليمات بعدم دخول أي وجبات من برا".

وأضاف هشام "تاني يوم طلب الضهر سكالوب ومكرونة، والأكل اتأخر، فشيكو شد معاهم في التليفون وبعدها مدير الفندق اتصل بيه وقاله بعد إذنك عايز أقعد معاك، فرد شيكو عليه قائلاً (أنا مش فاضي دلوقتي وبشتغل)".

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وأشار هشام إلى أنه ترك غرفة شيكو وذهب لغرفته دقائق ومع عودته وجد عدد كبير من رجال الأمن أمام غرفة شيكو، ورفضنا أنه ينزلوه تحت، وبعدها وجدنا الدكتور أشرف زكي تدخل لحل المشكلة.

واستكمل شيكو قائلاً: "شوية لقيت تليفون من الأستاذ أشرف زكي بيقولي إيه يا جماعة التفاهة اللي انتوا فيها دي، اقعد في الأوضة ومتنزلش مع حد، وأنا هحللك المشكلة دي دلوقتي"، وشوية لقيته بيكلمني تاني بيقولي: إيه يا واد يا شيكو انت تافه ومشاكلك تافهة اصلاً".