في 3 أيام.. إيرادات "الطيب والشرس واللعوب" تقترب من ربع مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء 2 أكتوبر فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الثالث إيراد قُدر بـ122 ألفًا و286 جنيهًا، ليصل إجمالي إيراده في ثلاثة أيام 249 ألفًا و885 جنيهًا.

"الطيب والشرس واللعوب" تأليف رأفت رضا، إخراج رامي رزق الله، بطولة مي كساب، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، إنتاج إيهاب السرجاني.