- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشر الفنان أحمد السعدني، صورة تجمعه بنجله بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه على "إنستجرام".
وعلق السعدني، قائلاً: "عيد ميلاد سعيد يا صاحبي وابني، بحبك أكتر مما تتخيل، هعمل أفضل ما عندي، عشان أشوفك أسعد وأنجح واحد".
يُذكر أن، أحمد السعدني ينتظر عرض مسلسله الدرامي الجديد "شبر ميه" المقرر عرضه الأيام المقبلة على قناة"DMC".
مسلسل "شبر ميه"، تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وهو سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجي ومها سليم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد نجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.