بالفيديو: نورا رحال تطلق أغنيتها الجديدة "عطيني سبب"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 12:40 مساءً - أطلقت الفنانة السورية نورا رحال أغنيتها المنفردة الجديدة "عطيني سبب"، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".



الأغنية الجديدة من كلمات محمود إدريس، وألحان تامر الزين، وتوزيع رامي الفقس.



وكانت نورا قد أكدت في وقت سابق، أنها مع فكرة إطلاق الأغاني المنفردة أكثر من الألبومات، وذلك لإعطاء الأغنية حقّها بالتسويق، من أجل أن تصل للجمهور بشكل مناسب، بعيدًا عن ضغط أغنيات الألبوم.



أما على صعيد الدراما، فلم تعلن نورا عن أية مشاريع للموسم الدرامي المقبل، بينما كانت قد حضرت في الموسم الرمضاني الماضي بعملين، هما: "ناس من ورق" للمخرج وائل رمضان، وأيضًا مسلسل "أثر الفراشة" للمخرج زهير قنوع، والعملان من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.



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