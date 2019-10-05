ناصيف زيتون بعد تعاونه مع تيك توك: ليس مهمًّا من سيلحق بي وأيّ أمر لا يضرني أقوم به

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 12:40 مساءً - بعد أن اختار الفنان ناصيف زيتون أغنية "سلّمي" لتكون انطلاقته عبر تطبيق "تيك توك"، وجّه "تيك توك" دعوة لـ"الخليج 365" للقاء فريق عملها، وناصيف، في مقر شركة "Music Is My Life" في بيروت، للحديث عن تجربة ناصيف مع هذا التطبيق، وكيف انعكس هذا التعاون على عشاق مستمعي الموسيقى في العالم العربي.

سألنا ناصيف :

*نتابع معك ما قمت بنشره عبر تطبيق "تيك توك" أخبرنا عن هذا التعاون ؟

-في ما يتعلق بـ"تيك توك" هو تطبيق معروف في عالمنا، وأحببت أن أقوم بطرح أغنية "سلّمي" من خلاله. وتابع، "أحب أن أكون سبّاقًا في بعض الأشياء، لذلك قمنا بهذه الخطوة مع "تيك توك"، وخصصنا تحدّيًا خاصًّا بها مع الناس، ليؤدوا رقصات معينة على أمل أن يحب الناس هذه الرقصات التي نقدمها وكل ما هو جديد.

ناصيف زيتون



وأضاف: "أتخيّل أنّ الألبوم الذي طرحناه من أول أغنية لغاية اليوم، نسعى إلى أن يكون متطورًا بطريقة طرح الأغنيات".





كنت مرتبكًا أكثر من الناس في المول



*كم من النجوم تتوقع أن يحذوا حذوك ويقوموا بما قمت به؟

-ليس المهم من سيلحق بي ، ولا أحد يلحق بأحد، وكل ما أقوم به هو محاولة القيام بأمر يناسب الزمن الذي نعيشه. وأضاف، "طلّعني منها هيدي كم حدا سيلحق بي (يضحك)".

*خلال اطلالتك في برنامج "منا وجرّ" لعبت دور رجل الأمن في المول، ووقفت بين الناس بعضهم عرفك والبعض الآخر لم يتنبّه لك، هل من الممكن أن تترجم ذلك في أحد كليباتك المقبلة؟

النجم ناصيف زيتون



-أنا دائمًا بين الناس، وأحببت أن نقوم بتحدٍّ مع الناس، ونمزح معهم لِمَ لا؟!. أنا بالنهاية أيّ أمر لا يضرّ أو يخدش الحياء، لا مشكلة عندي في القيام به، والمهم أن يحمل تسلية.

وتابع، "حتى أنا كنت مرتبكًا أكثر من الناس، ولكن ما قمنا به كان طريفًا، وفرصة كنت لا أتخيّل نفسي أن أقوم بها وقمت بها صراحة".

وعن القيام بفكرة كليب بين الناس قال ناصيف: "كل شيء وارد".

أتمنى الصحة لي ولأهلي



*أذكر لي أمنية تمنّيتها في عيدك على الصعيد المهني، وأخرى على الشخصي؟

-أمنيتي واضحة على الصعيد المهني، وهي النجاح والاستمرارية، وأن يبقى جو الألفة والمحبة موجودًا في العمل، لأنه إذا استمر يعطيك نتيجة جيدة. أما على الصعيد الشخصي فأتمنى أن يعطيني الله الصحة لي ولأهلي لنستمر في هذه الحياة.

وتابع ممازحًا، "تعرضت للزكام في اليوم الأول من ميلادي الحمدلله الأمور بخير".

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النجم ناصيف زيتون



*بعد نجاح أغنية "فارقوني" باللهجة العراقية، هل يفكر ناصيف بطرح أغنيات باللهجة الخليجية؟

-"فارقوني" هي ميكس بين اللهجتين العراقية والخليجية إن صحّ القول، على أمل أن يكون هذا العمل لاقى الاستحسان المطلوب لدى الجمهور.

*كلمة أخيرة لك لقراء "الخليج 365"؟

أشكرك على وقتك وشكرًا لـ"الخليج 365".



كيتا قائم: التعاون بين ناصيف و"تيك توك" كان مشوّقًا للغاية



من جهتها، مديرة الاتصالات الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كيتا قائم مقامي، تحدثت لـ"الخليج 365" عن أنّ التعاون بين ناصيف و"تيك توك" كان مشوّقًا للغاية، وكانت تجربة موسيقية ممتعة لكلينا، واستمتع الكثير من معجبي ناصيف بالموسيقى.

النجم ناصيف زيتون



*ما الذي يميز هذا التطبيق عن غيره من التطبيقات الموجودة عبر الشبكة العنكبوتية؟

-"تيك توك" مختلف لأنّ الجميع يمكنهم مشاهدة أو إنشاء محتوًى ممتع، وهو ينمو بسرعة كبيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لدينا ثلاثة أسواق مهمة: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، ولدينا متابعون ومستخدمون في الشرق الأوسط. نحن نشجع منشئي المحتوى ونساعدهم في زيادة متابعيهم".

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