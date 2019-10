بيلي إيليش تعلن رسمياً عن موعد جولتها الغنائية لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 12:40 مساءً - حددت النجمة العالمية بيلي إيليش رسمياً موعد جولتها الغنائية العالمية لعام 2020، وأكدت أنها ستقوم بإحياء عدد من الحفلات في أماكن متنوعة داخل المملكة المتحدة وأوروبا.



وكشفت صحيفة ميرور، أن حفلات إيليش القادمة ستكون لها طابع بيئي توعوي كبير، فمن المعروف عنها اهتمامها بمشروعات النظافة والبيئة التنموية، وذلك من أجل تشجيع جمهورها ومحبيها إحضارهم زجاجة مياه قابلة لإعادة التدوير والتعامل مع محطات المياه التي ستوفرها.



كما تعاونت بيلي مع منظمة غير ربحية شهيرة مختصة بهذا الشأن وهي منظمة " REVERB "، والتي ستقدم للباحثين معلومات عن طرق المساعدة في معالجة مشكلة التغير المناخي والتي تساهم في إنقاذ الأرض.



يذكر أن تذاكر حفل النجمة العالمية بيلي إيليش.



ومن ناحية اخرى أعلنت إدارة مهرجان Lollapalooza Paris لعشاق الموسيقى والغناء حول العالم أن نجمتهم المفضلة بيلي إيليش ستكون من أول النجمات المشاركات في فعاليات الحفل الذي سيقام عام 2020، والذي تم تحديد يومي 18 و19 يوليو 2020.



تجدر الإشارة إلى أن النجمة العالمية بيلي إيليش استطاعت بفضل موهبتها الفريدة وضع مكانه كبيرة في عالم الموسيقى والغناء، حيث بدأت مشوارها الفني بإطلاقها أغنية " Ocean Eyes " والتي حققت نجاحاً كبيراً جماهيرياً وتجاريا في أوائل عام 2016، ومن أشهر أغانيها : " bad guy " و " ocean eyes " و " hostage " و " when the party's over ".

