ألبوم بوست مالون يتصدر قائمة Billboard 200 للأسبوع الثالث

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 12:40 مساءً - تصدر ألبوم " Hollywood's Bleeding" للنجم العالمى بوست مالون قائمة " Billboard 200"، رغم مرور ثلاث أسابيع على طرحه إلا أنه مازال يحتفظ بالمرتبة الأولى في القائمة.



وكشف موقع Billboard عن حصل الألبوم على 149000 استماع من بين العديد من الألبومات التي طرحت في تلك الفترة في الولايات المتحدة، حيث يعتبر هذا الألبوم هو الأول الذي يقضي أسابيعه الثلاثة الأولى في المرتبة الأولى منذ عام تقريبًا.







ويعتبر هذا الألبوم هو أول ألبوم يحافظ على وصوله للمرتبة الأولى لثلاث أسابيع بعد الموسيقى التصويرية لفيلم "A Star Is Born" للنجمة العالمية "ليدي غاغا" و "برادلي كوبر"والتي حافظت على مكانتها لثلاث أسابيع وأكثر في القائمة.



يذكر أن مالون البالغ من العمر 24 عاماً، أصدر ألبوم " Hollywood's Bleeding"، فى 6 سبتمبر الماضي.

وشارك العديد من النجوم في الألبوم وكان في مقدمتهم النجم العالمي ترافيس سكوت، كذلك فيوتشر، وهالزي، وليل بابي، وأوزي أوسبورني، وميك ميل، كذلك sza وyoung thug .



وتعتبر قائمة Billboard 200 من القوائم الهامة التي ترصد أشهر ألبومات الأسبوع في الولايات المتحدة استنادًا إلى عدد الإستماع، ومبيعات الألبومات.



الجدير بالذكر أن بوست مالون بدأ مسيرته الفنية عام 2015، وقدم عدداً من الأغنيات التي حققت نجاحاً كبيراً بفضل موهبته المميزة، ومن أبرزها "Congratulations" و"Psycho" و"White Iverson"، وغيرها.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"