بالصور.. تامر عاشور يشعل أجواء العاشر في حفل نادي الرواد

أحيا المطرب تامر عاشور، حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء أمس، الجمعة، بنادي الرواد بـمنطقة العاشر من رمضان، وحرص على حضور الحفل عدد ضخم من جمهوره ومحبيه، فيماحضر تامر بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وبدا الحفل فى الساعة التاسعة واستمر على مدار ساعتين.
ويذكر أن قدم "عاشور" خلال الحفل عددًا من أبرز الأغاني الخاصة به منها:"قولوا سماح، باي باي، أيام، من غير ما أحكيلك، محظوظ، دي حكاية، وغيرها".
وكان نظّم الحفل مصطفى أبو دشيش وقام بتجهيز الإضاءة وليد الحريرى والمسرح تامر فوزى.
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