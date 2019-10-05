الأحد.. استئناف العرض المسرحي سحر الأحلام على خشبة البالون

يستأنف مسرح البالون بدءًا من غدٍ الأحد، العرض المسرحي الغنائي الاستعراض "سحر الأحلام" على أن تفتح الستار فى تمام الساعة التاسعة مساءً كل ليلة، إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الدكتور أسامة زغلول، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي

برئاسة المخرج خالد جلال وبرئاسة الدكتور عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية .

وقال الدكتور حسام عطا مخرج العرض قائلًا:"مسرحية سحر الأحلام احتفالًا بنصر أكتوبر وتحتفل بالمصريين وإرادتهم القادرة على النصر وتحكى سيرة

المصرى الملتزم الساعي نحو التغير للأفضل وهى أيضًا تناقش ما دار فى مصرخلال الثلاثين سنة الماضية وتقدم أحلام واقعية وأحلام جميلة ملونة لمصر المستقبل".

وتابع :"كما تناقش مشروع مصر20 -30بصيغة فنية وتطرح أسئلة المستقبل وتضعها فى إطار تحديات الواقع وترصد القدرة على الإنجاز وذلك فى إطار مسرح الصورة بصيغة شعبية مبسطة تجدد شكل المشهد المسرحي في إطار استعراضي غنائي ضاحك".