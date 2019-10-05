نجوى كرم ووليد الشامي نجما احتفالات رأس السنة الجديدة 2020 في رأس الخيمة

("ايتوس واير")- سيكون كل من شمس الأغنية العربية نجوى كرم، والمطرب وليد الشامي، نجما حفلة رأس السنة الجديدة 2020 في رأس الخيمة. وسيقام حفل العشاء الكبير في "مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات" الواقع على الواجهة المائية بالقرب من "والدورف أستوريا". ومن المتوقع أن يستقطب الحفل أكثر من 1000 ضيف من مختلف أرجاء المنطقة، سينضمون أيضاً لمشاهدة عروض الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة.

وستتضمن عروض الألعاب النارية هذا العام العديد من العناصر الجديدة، بما في ذلك استخدام طائرات ضوئية من دون طيار، في محاولة لتسجيل إنجازين جديدين باسم إمارة رأس الخيمة في "غينيس للأرقام القياسية". وستقوم طائرات الدرون بإبداع تأثيرات بصرية غير مسبوقة، بدءاً من العد التنازلي للعام الجديد، ووصولاً إلى التشكيلات التعبيرية التي ترمز إلى أهم معالم الإمارة باستخدام الليزر والألعاب النارية في ختام هذا العرض المذهل. كما ستتضمن النسخة الثانية من احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة (#RAKNYE2020) استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة، لإثراء العرض البصري الاستثنائي الذي سيستمتع به الزوار.

وقال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "نجحت احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة في استقطاب اهتمام عالمي واسع خلال السنوات الماضية، وهو ما بدا جليّاً في استقطاب الحدث لمئات الآلاف من الزوار الذين قدموا إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم. وساهمت هذه الاحتفالات بدور جوهري في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة سياحية وترفيهية مفضلة، الأمر الذي أدى بدوره إلى تعزيز الاستثمارات في الإمارة التي تتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى، وتوفر بيئة أعمال إيجابية داعمة للنمو".

وسيتم بيع تذاكر حفل العشاء والأمسية الغنائية عبر موقع "بلتينوم ليست" ضمن ثلاث فئات: الفضية والذهبية والماسية، بسعر 800 و 1300 و 1800 درهم أماراتي على التوالي. وللاطلاع على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.raknye.ae.

ويتعاون العديد من الهيئات الحكومية، والشركات الخاصة، في رأس الخيمة استعداداً لتنظيم هذا الحدث الكبير ليكون بالفعل الأكثر نجاحاً حتى اليوم. كما تم إعداد مواقع خاصة باحتفالات رأس السنة الجديدة 2020 في رأس الخيمة على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك raskalkhaimahnye.com و raknye.com.