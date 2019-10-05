تراند اليوم : كدة الجمهور يزعل .. رانيا يوسف بإطلالة شتوية – صور

نشرت الفنانة رانيا يوسف صور جديدة لها من الدنمارك ، على موقع التواصل الأجتماعى للصور والفيديوهات “انستجرام” .

وظهرت الفنانة بأطلالة شيتوية رياضية من الطراز الأول، حيث ارتدت جاكت طويل ذات اللون الزيدى بفرو من على الرقبة ،ونسقت معه بنطلون جينز من اللون الأزرق ،وأرتدت عليه كوتشى أبيض ،حاملة حقيبة يد باللون الأزرق .

كما اعتمدت رانيا يوسف في تسريحة الشعر، بترك شعرها مندسل على الأكتاف ،ووضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ .

Advertisements

وعلقت “رانيا ” على الصور قائلة ، ” مساءكم فل من الدنمارك ❤️❤️❤️❤️فيلمي ليله حب سيعرض اليوم مساءا في افتتاح مهرجان ارهوس للسينما ألعربيه بالدنمارك ”

من

أليكم صور أطلالة رانيا يوسف من الدنمارك .