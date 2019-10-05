كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 11:54 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورًا جديدة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من الدنمارك. وظهرت رانيا يوسف في هذه الصور بإطلالة شتوية محتشمة خلال زيارتها لدولة الدنمارك. بارتدائها جاكت شتوي أخضر مع اسدال شعرها علي كتفها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… برد الدنمارك يجبر رانيا يوسف على الظهور بإطلالة محتشمة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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