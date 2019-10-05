شاهد.. لاميتا فرنجية بالبكيني جرأة ام اغراء؟

كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 11:54 صباحاً - تواصل ملكة جمال لبنان السابقة والفنانة لاميتا فرنجية نشر صور وفيديوهات جريئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد نشرت لاميتا فرنجية فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي تتمايل بالبكيني بطريقة مثيرة قبل ان تقفز في بركة السباحة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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