أحدث ظهور للفنان هاني سلامة مع ابنتيه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحرص الفنان المصري هاني سلامة على إخفاء تفاصيل حياته الشخصية عن وسائل الإعلام، كما أنه لا يظهر مع أسرته إلا نادرا.

هاني سلامة ظهر مؤخرا برفقة زوجته بريهان، وابنتيه مريم ومليكة، حيث حضر معهن أحد العروض الترفيهية في القاهرة.

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الصورة سببت الدهشة لجمهور الفنان المصري، وخاصة أنه لا يظهر مع بناته باستمرار، كما أن الصورة كشفت أن ابنتيه في سن الشباب.

هاني سلامة ذكر من قبل أن زوجته تغار عليه بشدة، ولكنه يستطيع أن يتعامل مع هذه الغيرة، وفي النهاية تحترم جمهوره.

هاني قال إن بعض المشاهد التي قدمها في أفلامه سببت له مشاكل مع زوجته، وعبر عن ذلك قائلًا: «عندما حضرت زوجتي العرض الخاص لفيلم واحد صحيح، ورأت مشهدي مع رانيا يوسف قرصتني في دراعي ولسة القرصة معلمة لحد دلوقتي».

يذكر أن الفنان هاني سلامة شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “قمر هادي” بطولة داليا مصطفى، يسرا ‏اللوزى، مريم حسن، محسن محيى الدين، نورهان، هادى الجيار، حمزة العيلى، أشرف زكى، إنعام سالوسة، ‏مؤمن نور، مراد مكرم، هاجر عفيفى، آية سماحة، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.