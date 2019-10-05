ميريام فارس في جلسة تصوير للكشف المُبكر عن سرطان الثدي

متابعة بتجــــــــــرد: على خلفيّةٍ زهريّة وبيدها باقة زهور باللون الزهري أيضًا، خضعت النجمة اللبنانية ميريام فارس إلى جلسة تصوير جديدة تزامنًا مع شهر التوعية من مرض سرطان الثدي.

وفي التفاصيل، فقد شاركت ميريام فارس متابعيها على إنستغرام بصورة جديدة أرفقتها برسالة توعية للكشف المُبكر عن سرطان الثدي.

وكتبت ميريام فارس في المنشور “شهر اكتوبر هو شهر التوعية من سرطان الثدي، وهي حملة سنوية لزيادة التعريف بالمرض وطرق العلاج. نسبة الشفاء عالية اذا تم إكتشاف المرض بشكل مُبكر”.

على صعيد آخر، تواصل ميريام فارس العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، التي ستبصر النور تباعًا في الفترة المقبلة.