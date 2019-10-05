نجاح كبير لفيلم كارول سماحة “بالصدفة” في السينما اللبنانية

متابعة بتجــــــــــرد: يحقّق الفيلم السينمائي “بالصدفة”، للنجمة اللبنانية كارول سماحة، نجاحًا كبيرًا في لبنان.
ويحتلّ المركز الأوّل على شباك التذاكر في لبنان ومن حيث نسبة المشاهدة الأعلى بين كل الأفلام المعروضة في صالات السينما اللبنانية منذ بدء عرضه وحتى اليوم.
فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.
وكانت كارول سماحة قد أطلقت الأغنية الخاصة بالفيلم “بتآمن بالصدفة” منذ أيام، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.
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