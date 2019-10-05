مصالحة بين نجل أنغام وزوجها أحمد ابراهيم

متابعة بتجــــــــــرد: شارك عمر، نجل الفنانة المصرية أنغام البكر، في احتفالها الضخم الذي أحيته اخيرًا في “كايرو فيستيفال سيتي” في القاهرة، وبحضور زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك بعد الهجوم الكلامي الذي شنه الشاب على الأخير، مبديًا رفضه زواجهما.

ويبدو أن أنغام نجحت في استعادة ثقة ابنها وتصالح مع ابراهيم الذي يجيد الدفاع عن نفسه. ويحرص منذ زواجهما على التأكيد على حبه لأنغام ويرد الصاع صاعين لكل من يتهمه بأن زواجه منها “مصلحة”.

وأكدت مصادر مقربة من الموزع المصري أنه نجح في توضيح الأمر أيضا لإبن أنغام وتحدث معه بكل التفاصيل التي سببت وجود الخلاف الذي انتقل عبر مواقع التواصل واحدث حينها ضجة كبيرة، ونجح في النهاية بإقناع الشاب بعلاقته وبحبه لوالدته.

من جهة ثانية، لا تزال هناك احاديث عن محاولات ابراهيم المستمرة لاستعادة زوجته الأولى وأم ابنائه السيدة ياسمين عيسى إلى عصمته، وذلك بعدما انفصلت عنه كرد فعل سريع على زواجه.