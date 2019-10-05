متابعة بتجــــــــــرد: شارك عمر، نجل الفنانة المصرية أنغام البكر، في احتفالها الضخم الذي أحيته اخيرًا في “كايرو فيستيفال سيتي” في القاهرة، وبحضور زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك بعد الهجوم الكلامي الذي شنه الشاب على الأخير، مبديًا رفضه زواجهما.
ويبدو أن أنغام نجحت في استعادة ثقة ابنها وتصالح مع ابراهيم الذي يجيد الدفاع عن نفسه. ويحرص منذ زواجهما على التأكيد على حبه لأنغام ويرد الصاع صاعين لكل من يتهمه بأن زواجه منها “مصلحة”.
وأكدت مصادر مقربة من الموزع المصري أنه نجح في توضيح الأمر أيضا لإبن أنغام وتحدث معه بكل التفاصيل التي سببت وجود الخلاف الذي انتقل عبر مواقع التواصل واحدث حينها ضجة كبيرة، ونجح في النهاية بإقناع الشاب بعلاقته وبحبه لوالدته.
من جهة ثانية، لا تزال هناك احاديث عن محاولات ابراهيم المستمرة لاستعادة زوجته الأولى وأم ابنائه السيدة ياسمين عيسى إلى عصمته، وذلك بعدما انفصلت عنه كرد فعل سريع على زواجه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصالحة بين نجل أنغام وزوجها أحمد ابراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.