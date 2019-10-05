نادين نسيب نجيم تسرق الأنظار بقصة شعر جديدة – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: أجرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تغييرًا في “اللوك”. فبدّلت قصّة شعرها ولونه وتسريحته.

وظهرت نادين بفيديو جديد شاركته مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلّت فيه أثناء تغيير “لوكها” عند مصفف الشعر.

وعلّقت على الفيديو الذي تجدونه مرفقاً، بالقول: “لون شعر جديد، قصة شعر جديدة ونادين جديدة”.

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على صعيد آخر، تعقد نادين جلسات عمل مكثفة مع صناع مسلسلها الجديد وذلك للاتفاق على كل التفاصيل المتعلق بالعمل الأكثر انتظارًا في الدراما العربية.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.