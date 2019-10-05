كرة نارية تظهر في السماء والعلماء يزيدون الأمر غموضًا

متابعة بتجــــــــــرد: شوهدت كرة نارية في سماء دولة تشيلي، أوضح العلماء أنها ليست نيزكا، مما أثار حالة من الغموض والاندهاش.

وأبلغ العديد من المواطنين عن ظهور جسم طائر مجهول الهوية في السماء، ليقوم العلماء بالتحقيق في الأمر، والحصول على عينات.

وأشار العلماء إلى أنهم لم يعثروا على أي بقايا أو آثار أو أدلة على أن الجسم هو نيزك.

وتسبب سقوط هذا الجسم الغريب، في بعض الآثار، حيث تسبب في أحراق أوراق الأشجار في عدد من المواقع، كما أكد السكان أنهم لم يسمعوا أي ضوضاء مرتبطة بسقوط الجسم الغريب.

وأوضح العلماء أنهم سيواصلون تحليل عينات التربة وإصدار تقرير أكثر وضوحا وبه تفاصيل أكثر خلال الأسابيع المقبلة.