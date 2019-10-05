متابعة بتجــــــــــرد: نجح الفنان المصري، رامز جلال، أخيرًا في تنفيذ مقلب مع الزوجين أحمد حلمي ومنى زكي، بعد أن حاولا الهرب من برامج المقالب الخاصة به لعدّة سنوات.

واستخدم جلال في مقلبه المدبر لأحمد حلمي ومنى زكي، صوت “الكلاكس”، وذلك أثناء لقائه بهما في جلسة خاصة، حرص على حضورها أيضًا الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبد العزيز. واستعان رامز جلال بخدمات أحمد السقا لكي يتعاون معه في تنفيذ المقلب في منى زكي. Advertisements وشارك رامز جلال مقلبه مع أحمد حلمي ومنى زكي، عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، إلى جانب صور من نفس اللقاء. يشار إلى أن أحمد حلمي يرفض تماما الظهور في برامج المقالب وكذلك زوجته منى زكي. وكان آخر برامج مقالب رامز جلال في رمضان 2019 بعنوان “رامز في الشلال”، والذي عرض على شاشة “إم بي سي” السعودية، وصور في إندونيسيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد هروبهما منه لسنوات.. أحمد حلمي ومنى زكي يقعان في فخ رامز جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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