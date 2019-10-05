عاصي الحلاني رصدته الكاميرات بعد سقوطه عن الفرس.. هل زال التورّم عن وجهه؟

متابعة بتجــــــــــرد: في الأيام الماضية، شكّل ظهور فارس الغناء العربي عاصي الحلاني مُتورّم الوجه إثر سقوطه عن فرسه صدمةً لدى روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الّذين لم يتوقّعوا حجم الضرر الّذي اصاب فارس الأغنية نتيجة هذا الحادث.

ورغم التطمينات بأنه بات بحالة صحيّة أفضل، كان الجمهور ينتظر إطلالة جديدة للفنان عاصي الحلاني للتأكّد من تحسّن وضعه.

وفي التفاصيل، فقد تواجد عاصي الحلاني مع زوجته كوليت في الساعات الماضية بحفل زفاف، ورصدته الكاميرات بحالة جيّدة وقد زال معظم التورّم الّذي أقلق الجمهور سابقاً.