رغم اتهامه بالتحرش.. منح جائزة لمغني الأوبرا بلاسيدو دومينجو

أعلن منظمو جائزة "باتوتا" المكسيكية للموسيقى الكلاسيكية أنّ مغني الأوبرا الإسباني الشهير بلاسيدو دومينجو سيحصل على الجائزة بعد يوم من إعلانهم حجبها على خلفية الاتهامات بالتحرش الجنسي التي تطاله.



واختير دومينجو في مايو/أيار لاستلام الجائزة في مدينة مكسيكو خلال احتفال السبت إلى جانب 15 فناناً آخر، لكن المنظمين قالوا، الخميس، إنهم قرروا تعليق جائزته "حتى تتضح الأمور".

وصرّح القائمون على الجائزة، الجمعة، بمنحه إياها لكنه لن يحضر الاحتفال شخصياً بل عبر الفيديو.

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وقالت إدارة الجائزة في بيان: "نود أن نوضح أنّ اللجنة المنظمة لم تسحب جائزة المايسترو دومينجو، على العكس، فمجتمع الموسيقى الكلاسيكية يريد الاحتفال بالعقود الـ6 التي أمضاها الإسباني في التفاني المطلق للفنون، كما أنّه سيوجّه رسالة خاصة خلال الاحتفال".

وإثر ادعاءات بالتحرش الجنسي، استقال هذا الفنان الإسباني من منصبه كمدير عام لأوبرا لوس أنجلوس، ما وضع نهاية فعلية لحياته المهنية في الولايات المتحدة.

وتتهم 20 امرأة دومينجو البالغ 78 عاماً بتقبيلهن قسراً أو التحرش بهن أو مداعبتهن في حوادث ترجع إلى الثمانينيات على الأقل.

كما أنه انسحب خلال الأسبوع الماضي من عروض كان سيقدمها في نيويورك، وألغت دور أوبرا أمريكية عريقة حفلات عدة كان سيشارك فيها.

وستمنح جائزة "باتوتا" التي يأمل منظموها في أن تصبح سنوية لـ15 شخصاً من أبرزهم الملحن البريطاني مايكل نيمان والسوبرانو المكسيكية ماريا لويزا تاميز وقائد الأوركسترا المكسيكي إنريكي باتيز الذي يواجه أيضاً مزاعم بالاعتداء الجنسي.