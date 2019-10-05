وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول بطلة مسلسل "داينستي"

توفيت الممثلة والمغنية ديان كارول رائدة الممثلات ذوي البشرة السمراء في التلفزيون الأمريكي والمعروفة عالمياً من خلال مسلسل "داينستي" الذي عرض في الثمانينيات، الجمعة، عن عمر ناهز 84 عاماً.



ورحلت كارول عن عالمنا بمقر إقامتها في لوس أنجلوس بعد معركة استمرت لسنوات مع سرطان الثدي، وفقاً للناطق باسمها.

وكانت الممثلة التي رُشِّحت لجائزة أوسكار والتي فازت بجائزة "توني" عن دورها بمسرحية "نو سترينجز" التي عرضت في برودواي عام 1962، معروفة بأناقتها إضافة إلى أدائها الرائع بفيلم "جوليا" في عام 1968.

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وُلدت كارول في 17 يوليو/تموز 1935 بحي برونكس في نيويورك، وأثبتت أنّها مغنية موهوبة في سن مبكرة وعملت كعارضة أزياء وشاركت في مسرحيات موسيقية.

وكان فيلم "جوليا" وراء شهرتها الفعلية في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد فازت عن دورها فيه بجائزة "جولدن جلوب" ورشحت لجائزة "إيمي"، فيما أطلقتها مشاركتها في مسلسل "داينستي" نحو العالمية.

وفي اليوم الأول من تصوير المسلسل، قالت كارول خلال مقابلة صحفية: "أردت أن أكون أول امرأة من ذوي البشرة السمراء تؤدي دوراً شريراً على التلفزيون".

وأضافت: "غالباً ما يُطلب من الأقليات خصوصاً أن يؤدوا أدوار أشخاص طيبين، وأنا لا أريد أن أؤدي هذه الأدوار".